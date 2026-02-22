Van Bommel a MTV: "Un onore giocare nel Milan. San Siro è sempre impressionante"
Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero presente questa sera a San Siro per la gara contro il Parma, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "E' sempre bello tornare qui. San Siro è impressionante, è stato un onore giocare qui. Sono stato al Milan un anno e mezzo, è stato un onore indossare questa maglia. Allegri? E' stata una bella sensazione rivedere lui e Ibra".
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Parma:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Ordonez, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena Martinez. All. Cuesta.
