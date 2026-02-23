Hauge torna a San Siro... e il tunnel si colora di rossonero!

vedi letture

Jens Petter Hauge torna a San Siro e lo fa da avversario dell'Inter, in quello che per lui è un po' un derby. L'ex giocatore del Milan, rimasto in rossonero solo per una stagione, ha lasciato un bel ricordo tra i tifosi rossoneri nonostante tutto e anche lui stesso è legato a quell'esperienza formativa. Torna a San Siro dopo averci giocato con la maglia milanista ma dopo esserci già sceso in campo con la sua formazione attuale: il Bodo Glimt. Era l'estate 2020 e i rossoneri sconfissero non senza fatica i norvegesi per i quali segnò proprio Hauge che mise su di sè gli occhi della dirigenza del Diavolo.

Domani Hauge cercherà l'impresa con il piccolo Bodo Glimt: eliminare l'Inter dalla Champions League dopo la vittoria clamorosa per 3-1 nella gara di andata, in cui l'ex Milan ha anche trovato il gol. Questo pomeriggio i canali social della formazione norvegese hanno diffuso un video simpatico in cui viene documentato l'ingresso di Hauge a San Siro dal tunnel che sale al campo: colorato di nerazzurro e con lo stemma dell'Inter, al passaggio di Hauge il colore diventa rossonero e compare lo scudo del Milan. Una motivazione in più per una emozionante serata di Champions.