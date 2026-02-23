Accesissima discussione sul Milan a Pressing! Ecco tutto il dibattito tra Trevisani, Sabatini, Pellegatti, Viviano e Tacchinardi

vedi letture

Nel corso della puntata di ieri sera a Pressing, in onda su Italia1, c'è stata una accesa discussione tra gli opinionisti in studio sul Milan.

Riccardo Trevisani ha così iniziato a discutere: "Il Milan sta facendo un campionato di buon livello, ma non migliora la qualità di gioco, non migliora l'esposizione. Carlo Pellegatti dice che contro il Milan basta mettersi lì con il blocco basso e il Milan fa fatica. Ho capito, però il Parma ha fatto il blocco basso con tante altre squadre. E tante squadre hanno battuto il Parma".

Sandro Sabatini ha risposto: "Mica tante tante eh... Il Parma si difende bene. Poi a me queste discussioni sul gioco mi fanno venire..."

Alessio Tacchinardi sta con Trevisani: "Con una partita a settimana a livello di qualità e dominio della partita, secondo me il Milan poteva metterci dentro qualcosa in più".

Carlo Pellegatti ha, però, precisato: "Bisogna dire che il Milan non ha mai giocato con Leao e Pulisic insieme!"

Allora Trevisani è intervenuto: "Occhio che questa frase è pericolosa, eh... Perché oggi ha giocato con loro dal primo minuto e ha perso dopo 25 partite..."

Pellegatti ha risposto così: "Ma scusami, no vabbè', Riccardo, io conoscendoti ho preso molta valeriana, valeriana Dispert, ma se tu guardi Leao e Pulisic che non sono nella condizione ottimale ... Sono entrati in campo piccola, ma non è una resa scudetto. Il Milan è secondo senza aver mai giocato con loro due insieme!"

Emiliano Viviano si è messo un po' in mezzo ai due pareri: "A livello di risultati ok, ma per quanto riguarda lo sviluppo del gioco sono più dalla parte di Tacchinardi: si può fare meglio o provare a fare meglio".

Sandro Sabatini, però, non ci sta: "Ragazzi, ma parlate del gioco di tutte le squadre o solo della squadra di Allegri? No, per capire eh ... Parlate anche di quelle altre però eh... Non lo voglio difendere eh..."

Trevisani rincara la dose: "Ragazzi, un conto è parlare di gioco un conto è fare i conti!".

Viviano poi attacca Sabatini: "Per farti capire quanto sei prevenuto, Sandro, ti segnalo che io la parola Allegri neanche l'ho nominata!"

Sabatini chiude così la discussione: "Non c'è bisogno che io lo difenda! asta guardare la classifica e basta guardare i risultati. Se però voi dite che Leao e Pulisic... Guardate che c'erano anche l'anno scorso Leao e Pulisic. Ed erano sani, eh!"