Il commento del club a Milan-Parma: "Una mazzata guardando la vetta, seppur l'obiettivo da sempre dichiarato sia e rimanga la qualificazione in Champions"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Parma (0-1):

"È una serata amara per il Milan, che inaspettatamente va ko a San Siro perdendo 0-1 con il Parma. Un esito negativo, dopo una gran mole di gioco prodotta che però non ha mai portato al gol. Non aver segnato è stato un problema, essere andati sotto all'84' ancora peggio e ha determinato questo stop, inaspettato e pesante. I rossoneri in generale sono stati spesso frenetici, non molto lucidi: ci hanno provato, hanno creato tanto prendendo anche un palo (Leão) nella ripresa, ma sono mancati in cinismo. Mai in sofferenza, comunque sorpresi da Troilo su calcio d'angolo. Dopo il Como ci voleva un immediato rilancio, invece arriva la sconfitta che mancava da agosto, sempre in casa.

Si sperava in un match migliore per l'esordio del nostro Fourth Kit. Una mazzata guardando la vetta, ora a -10. Seppur l'obiettivo da sempre dichiarato sia e rimanga la qualificazione in Champions League. In tal senso almeno consolano i passi falsi nello stesso weekend di alcune dirette concorrenti. Dopo la 26ª giornata di Serie A il Diavolo resta ancorato alla quota di 54 punti, in seconda posizione in classifica e con un vantaggio di +4 rispetto al Napoli (in attesa della Roma). Periodo delicato, serve metterselo alle spalle. È un boccone amaro da digerire, ma bisogna farlo per ripartire subito e migliorare la prestazione nel suo complesso. Domenica 1° marzo alle 12.30 il Milan sarà di scena a domicilio della Cremonese. Rialzarsi, crederci".