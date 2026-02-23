De Grandis: "Valenti-Maignan? Blanda, ma è ostruzione. Fallo che va gestito in campo"

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport 24, nel corso della puntata dello Sky Calcio Club ha parlato del gol del Parma a San Siro, assegnato con il Var: "È vero che per far sì che sia fallo il giocatore si deve muovere verso il portiere. C’è un piccolo movimento di Valenti che fa marcia indietro e tocca Maignan: è blanda ma è ostruzione. Siccome l’arbitro lo vede, questo è un classico fallo che deve essere gestito in campo. Non guarda la palla e lo scherma."

Questo il tabellino di Milan-Parma 0-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: 84’ Troilo.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari; dal 86’ Nkunku)), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62’ Pavlovic); Pulisic (dal 62’ Fullkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 60’ Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 60’ Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76’ Ondrejka), Pellegrino (dal 90’+3 Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Nicolussi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 32’ Saelemaekers, 48’ Troilo, 52’ Leao.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.