Ordine: "Meglio che il Milan si guardi le spalle, perché ormai l’Inter..."

vedi letture

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del Milan: "E adesso, per il Milan, può tornare utile il mantra utilizzato da Max Allegri che è il più attendibile conoscitore delle forze autentiche del suo gruppo: meglio che i rossoneri si guardino le spalle perché ormai l’Inter, a dieci punti di distanza, può veleggiare tranquilla verso lo scudetto.

È vero: nell’occasione la sconfitta da una parte del Napoli, anche questa molto chiacchierata per l’incredibile gol del 2 a 0 tolto ad Antonio Conte, e quella di sabato pomeriggio rimediata dalla Juve col Como hanno consentito di lasciare intatto il distacco di 8 punti sulla quinta posizione.

Ma forse, a questo punto, a 12 tappe dal traguardo finale, e con 3 scontri diretti da affrontare prossimamente (Inter, Juve e Atalanta), è il caso di controllare meglio la contabilità del secondo posto perché non è più così blindato.