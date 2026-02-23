Varriale dubbioso: "Ma perché il VAR non interviene su gol annullato a Bergamo e invece lo fa su quello annullato a Parma?"

Enrico Varriale, giornalista, si è così espresso su X commentando la sconfitta del Milan contro il Parma: "Battendo il Milan, il Parma dà lo scudetto all'Inter. Il torneo più discusso degli ultimi 5 anni è già deciso a Febbraio. Ora per mantenere un po' di interesse si parlerà di grande lotta Champions. A Ottobre,per il bene del calcio, Marotta parlò degli arbitri: lo hanno ascoltato? Non so se e quando Rocchi riterrà di prendere atto della situazione e di dimettersi. Ma stando solo ai fatti di oggi una domanda gli va fatta per forza: ma perché il VAR non interviene su gol annullato a Bergamo e invece lo fa su quello annullato a Parma al Meazza?".

LA MOVIOLA DI PARMA-MILAN

Serata storta per il Milan, che perde 1-0 a San Siro contro il Parma e vede l'Inter allungare a +10 in classifica. Serata storta anche per la direzione di gara. Il Corriere dello Sport assegna 4.5 al sig.Piccinini, titolando: "Piccinini e il VAR su Loftus-Cheek e 0-1 è caos".

Questa la spiegazione, su Loftus: "Corvi e Loftus-Cheek guardano entrambi il pallone, l’azione dei due è tesa a raggiungerlo, ognuno va verso l’altro, nessuno lo trova per l’intervento di un difendente gialloblù, lo scontro è inevitabile. L’uscita del portiere è stata imprudente, sicuramente, nel dubbio più rigore che no, Piccinini però fischia fallo alla difesa".

Sul gol del Parma: "Troilo segna, Piccinini annulla per un presunto fallo di Valenti su Maignan. La posizione di Valenti crea ostruzione al portiere rossonero, ma non è così netta e invalidante. OFR e gol convalidato, ma che fatica".

