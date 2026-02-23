Pellegatti duro: “Hanno parlato Marotta, Comolli, Manna, non doveva lamentarsi Landucci ieri ma un dirigente”

Durante la puntata di ieri sera di Pressing, Carlo Pellegatti si è espresso così sul caso del gol del Parma:

"Landucci non ha protestato nel post-partita, ma non deve essere Landucci, Landucci è un allenatore giustamente, io ho parlato con lui e non voleva creare problemi, è andato Marotta, è andato Comolli, è andato Manna, deve andare un dirigente oggi se c'è qualcosa da dire"

Nel corso della puntata poi si sono espressi anche Graziano Cesari, ex arbitro, che ha dichiarato esser fallo anche quello di Troilo su Bartesaghi e della stessa idea è anche Sandro Sabatini che dice: "Troilo resta in aria perchè si appoggia a Bartesgahi. Col Sassuolo è stato annullato un gol al Milan perchè il giocatore del Sassuolo cade anche se non c'è niente e l'arbitro ci è cascato, qui è stato fesso Bartesaghi che è rimasto in piedi, corretto ma per voi un fesso"