La Fiorentina vince il derby con il Pisa: tre punti pesantissimi in chiave salvezza
La Fiorentina sta provando la rimonta dopo una prima parte di stagione complicatissima, trascorsa praticamente sempre in zona retrocessione. I viola oggi hanno conquistato tre punti molto pesanti vincendo il derby e scontro diretto con il Pisa con il risultato di 1-0 grazie al gol del bomber Moise Kean dopo soli 13 minuti di gara. Con questo successo la bagarre in zona salvezza aumenta sempre di più anche se forse non per Pisa ed Hellas Verona alle quali servirà un miracolo per la salvezza.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese 3-0
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa 1-0
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
