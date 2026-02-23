Berardi on fire con il Sassuolo. E spera ancora nella chiamata della Nazionale
(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 FEB - Domenico Berardi , dopo la doppietta inflitta al Verona, ha parlato a fine gara ai microfoni di Dazn. E a proposito di un suo possibile ritorno in Nazionale, ha detto: "Dipende da me, cercherò di lavorare per meritarmi la convocazione. E se non arriverà tiferò per l'Italia". Contento Fabio Grosso tecnico del Sassuolo: "Non era scontato che fossimo a questo punto con questa classifica. Abbiamo faticato all'inizio, della partita, ma poi alla fine sono state premiate le qualità dei nostri attaccanti".
Sammarco tecnico del Verona prova a crederci ancora. " Purtroppo siamo fragili, abbiamo preso gol per nostri errori ed è un momento in cui si pagano. Avevamo preparato qualcosa di diverso. Il primi 30 minuti sono stati buoni, mi è dispiaciuto non vedere la reazione nel secondo tempo". (ANSA).
