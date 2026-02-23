Pellegatti attacca: “Se non possiamo parlare degli episodi poi che non si lamentino. Per il Milan è rigore su Loftus-Cheek”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così Milan-Parma:

"Al Milan del peso politico non interessa e quindi siamo contenti di uscire dalla corsa scudetto perchè, settimana scorsa c'era un fallo grave su Pavlovic, facciamo finta di nulla, ieri c'è stato un gol convalidato da non convalidare, l'ammonizione di Rabiot col Pisa che non era da ammonire. Ne vogliamo parlare? Se non ne vogliamo parlare facciamo finta di niente e andiamo avanti così, poi non ci si lamenti. Quando ci sono episodi che riguardano il Milan che sono evidenti mi sembra il caso di parlarne, di dire che a livello politico contiamo niente. Lo diciamo che ieri doveva venire un dirigente a parlare. Abbiamo un giocatore che è Loftus-Cheek che ieri ha finito la stagione ma che sul piano di uomo ha subito un gravissimo infortunio, e al Milan sono convinti che sia rigore. Siamo vicini a Loftus-Cheek, l'importante che riprenda, da uomo e non da calciatore, la funzione mandibolare"