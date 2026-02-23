Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna tiene vive le speranze europee
Con la seconda vittoria in due weekend consecutivi, qualcosa che mancava da un bel po', il Bologna guadagna tre punti che gli permettono di operare il controsorpasso a Lazio e Sassuolo e portarsi in ottava posizione. Le speranze per una rimonta nelle zone europee rimangono vive anche se l'Atalanta settima dista 9 punti. Ennesimo passo falso dell'Udinese che da questa sconfitta al Dall'Ara perde un'altra opportunità per portarsi in vetta al secondo blocco della classifica di Serie A, quello delle squadre di media classifica.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Udinese 32 (26)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 24 (26)
Lecce 24 (26)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)
