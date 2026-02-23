Il Bologna trova la seconda vittoria di fila: basta un rigore per superare l'Udinese
Dopo un periodo nero il Bologna ha vinto ancora, la seconda consecutiva in campionato e la terza se si considera anche l'Europa League. La formazione di Vincenzo Italiano, nell'ultima partita del 26° turno di Serie A Enilive, ha sconfitto l'Udinese allo stadio Renato Dall'Ara. È bastato un rigore di Federico Bernardeschi al minuto 75 ai felsinei per portarsi a casa i tre punti che li tengono vivi nella lotta per un posto in Europa. Brutto momento per i friulani che incassano la terza sconfitta di fila.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese 3-0
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa 1-0
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese 1-0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan