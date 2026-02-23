Milan, l’assenza di Gabbia pesa: 3 sconfitte su 4 senza il 46

Durante il riscaldamento Matteo Gabbia, schierato inizialmente titolare, si è fermato per un problema muscolare che non gli ha permesso di entrare in campo e disputare la partita. Il trio difensivo schierato da Max Allegri è stato un po' inedito con Tomori, De Winter e Bartesgahi, con Pavlovic tenuto inizialmente fuori a causa del problema rimediato contro il Como, anche se poi nel secondo tempo è subentrato. Il dato delle partite disputate dai rossoneri senza il suo 46 è eloquente.

Senza Matteo Gabbia il Milan ha giocato 4 partite quest'anno: 3 perse e 1 vinta. La prima saltata fu quella in supercoppa contro il Napoli, persa per 2-0. Saltato anche l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, perso anch'esso 1-0 e saltato anche il match di ieri sera. L'unica vittoria del Diavolo senza il difensore italiano è stata quella di Milan-Verona 3-0. Considerando che le sconfitte stagionali totali del Milan fino ad ora sono state 4 e in 3 di queste non c'era Gabbia, non può essere di sicuro una coincidenza.