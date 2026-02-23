Pistocchi contro Allegri: "Sicuri sia l'uomo giusto? La stagione ricorda quella tragicomica della Juve 23/24"

La seconda sconfitta del Milan in campionato, ragionevolmente, ha fatto discutere. E non solo per le discusse decisioni dell'arbitro Piccinini ma anche per quello che c'è stato prima ovvero una squadra rossonera che non è stata in grado di piegare la difesa del Parma, un po' per sfortuna, un po' per una incapacità che ritorna in questa stagione con le squadre della seconda metà della classifica. A esprimere la sua opinione anche il giornalista Maurizio Pistocchi che ha commentato sul suo profilo X.

Le dichiarazioni di Pistocchi sulla partita del Milan: "A oggi, 23/2/2026 il Milan di Allegri, con una sola competizione da fare e nessuno stress da trasferte in giro per l’Europa sta a -10 dall’Inter, perde punti con le piccole che difendono con il blocco basso, dimostra una cronica incapacità a sviluppare un efficace gioco offensivo. La sua stagione ricorda quella tragicomica della Juventus 2023/24, quando fu in lotta con l’Inter sino a febbraio, poi crollò di botto finendo a -24 punti dai nerazzurri di Inzaghi. Sicuri che sia lui l’uomo giusto per ricostruire un giuoco e una mentalità “da Milan"?"