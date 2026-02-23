Hauge: “Sono in contatto con vecchi amici del Milan, domani tiferanno Bodo”

Durante la conferenza stampa pre-partita di Inter-Bodo Glimt, match valevole il ritorno dei play-off di Champions League, Hauge, ex Milan, ha parlato cosi:

Com'è tornare a San Siro? "Bello, stadio particolare e città speciale. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale"

Cosa serve per passare? "Dobbiamo giocare ancora meglio della partita di Bodo, abbiamo analizzato la gara per migliorare".

Chivu ha parlato delle difficoltà del campo, cosa ne pensi? "Fortunatamente non erano abituati al campo sintetico, ma gli infortuni ci sono in ogni terreno di gioco".

Vi sentite underdog? "Loro hanno pressione e cercheremo di trarre un vantaggio ma abbiamo anche noi pressione".

Sei stato un giocatore del Milan, ti fa effetto?

"C'è rivalità estrema è vero, sarà una gara interessante, tanti tifosi saranno interisti. Chi non va allo stadio tiferà Bodo Glimt".

San Siro metter pressione? "Sarà una partita dura, l'Inter farà il possibile per vincere, faranno grande pressione da subito. Noi però siamo esperti. Il pressing però non ci sarà sempre".

Qualche tuo ex compagno del Milan ti ha scritto? "Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi del Milan, sono buoni amici ed erano contento quando ho segnato contro l'Inter. Significa tanto per tanti milanisti".