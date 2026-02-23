Chiellini e lo psicoterapeuta Iacopo Fossi mostrano come il calcio sia uno straordinario strumento di inclusione

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il viaggio di 'Speak Out! Il calcio racconta' prosegue su sostenabilia.it con la sesta puntata intitolata 'Yes, we can'. Protagonisti del nuovo episodio della webserie della Figc sul valore sociale del calcio sono Giorgio Chiellini e lo psicoterapeuta Iacopo Fossi, che mostrano come il calcio sia uno straordinario strumento di inclusione. L'impegno di Chiellini con gli Insuperabili, i protagonisti dei campionati della Divisione Calcio Paralimpico della Figc, garantisce ai ragazzi con disabilità il diritto al calcio con il massimo impegno e professionalità. Questa visione si fonde con il valore di 'Quarto Tempo Firenze', l'associazione di Fossi che trasforma il campo in una vera e propria scuola di autonomia per giovani con diverse abilità.

Insieme dimostrano che l'inclusione passa dai fatti: attraverso il gioco di squadra i ragazzi imparano a stare nel gruppo e a superare i propri limiti, vivendo lo sport con lo stesso orgoglio e la stessa dignità dei professionisti. Per Chiellini e Fossi, il calcio è un'opportunità concreta dove non contano le difficoltà individuali, ma solo la possibilità di partecipare e sentirsi parte di una realtà comune, portando i valori imparati in campo direttamente nella vita di tutti i giorni. (ANSA).