De Winter non molla, il commento sui social della partita contro il Parma

Oggi alle 21:40News
di Andrea La Manna

>Sul proprio profilo Instagram, Koni De Winter ha postato alcuni scatti della partita di ieri sera con questa caption: "We keep going". Un segnale bello da parte del 5 rossonero che ormai ha trovato stabilità e condizione fisica e psicologica nella rosa rossonera.