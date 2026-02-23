Leao, parole da leader: la frase motivazionale sui social
Questo pomeriggio, Rafa Leao ha postato una sua foto personale e una foto di squadra con una frase motivazionale che fa capire che nella testa del portoghese, nulla è perduto.
Dopo le lamentele social di ieri sera, quando Rafa ha postato dei fermi immagini di Milan-Sassuolo nel momento del gol annullato a Pulisic e quello del fallo di Troilo su Bartesaghi, oggi il 10 sembra aver voltato pagina. "Fallito 100 volte, prova 101 volte". Questa la frase, di poche parole, coincisa, ma di grande sostanza
