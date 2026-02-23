Ravezzani sul gol del Parma: “Su due episodi al limite il Milan è stato penalizzato in entrambi, andava lasciata la decisione di campo”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato così Milan-Parma:

"Analogamente sul gol prima annullato e poi assegnato al Parma. L'arbitro annulla il gol, il Parma protesta, interviene il VAR e qui dobbiamo fare una distinzione importante. Si dice 'Ma era un chiaro ed evidente errore?' La risposta nell'interpretazione di Piccinini è leggermente diversa, lui dice che aveva visto un blocco ai danni di Maignan, che in realtà non c'è stato, quindi il resto dell'azione è regolare quindi il gol lo concedo. Una considerazione a margine è anche se ci hanno impiegato 4 minuti per decidere se fosse gol o meno, in questo caso le opinioni non erano così chiare e nette. Se non sono così nette, forse era il caso di lasciare l'opinione di campo. Se volete un pensiero personale credo che a parti invertite tutti i Milanisti avrebbero preteso il gol. L'intervento scomposto è ai danni di Bartesaghi e non di Maignan che viene scacciato dall'avversario con le mani sulle spalle. Nell'insieme per due episodi limite il Milan si è visto dare torto in tutte e due le occasioni. Il Milan ha perso per questo motivo, il Parma non avrebbe mai segnato"