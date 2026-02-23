Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina accende la bagarre salvezza, Pisa inguaiato
Vittoria pesantissima della Fiorentina che battendo il Pisa per 1-0 non solo si aggiudica il Derby ma vince anche un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Con questo risultato i Viola escono dalla zona retrocessione, pur rimanendo a pari punti (24) con il Lecce terzultimo come anche con la Cremonese, quintultima. Sopra di tre lunghezze c'è la coppia Torino-Genoa: si preannuncia una volata per non retrocedere molto combattuta e che probabilmente si risolverà all'ultimo secondo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 24 (26)
Lecce 24 (26)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)
