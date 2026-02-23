Pellegatti polemico: “Degli episodi bisogna parlare, il gol era da annullare. Al Milan il discorso politico non interessa”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così Milan-Parma:

"Ho notato una cosa, c'è da impazzire. Già è una giornata triste perchè è la fine dei sogni che coltivavo personalmente dalla prima partita, pur persa, coltivavo questo sogno di vincere il campionato. È una giornata che ha sapore di cenere. Dobbiamo però parlare delle decisioni arbitrali. Dobbiamo essere contenti delle decisioni arbitrali contro il Como e contro il Parma? Non dobbiamo parlarne? Poi se non ne parliamo dicono ecco non ne parlate. Ieri ho chiesto a Graziano Cesari, poi ho sentito Marelli, gol da annullare più per il fallo su Maignan che quello di Troilo su Bartesaghi. Lo dobbiamo dire? Che invece di mandare Landucci a parlare, dopo che hanno parlato Chiellini-Comolli, ieri ha parlato Manna, noi mandiamo Landucci che si è comportato da allenatore esperto, non era neanche il suo compito. In questi casi deve presentarsi un dirigente. Al Milan il discorso politico non interessa"