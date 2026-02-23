Milan, San Siro fortino vulnerabile: il dato delle ultime partite in casa

vedi letture

Con la sconfitta di ieri per mano del Parma è arrivata la seconda sconfitta in campionato dei Rossoneri: dopo quella di agosto contro la Cremonese, sempre in casa, ieri il diavolo non è riuscito a portare a casa nemmeno un punto. È finita dunque la striscia di imbattibilità in campionato dopo 183 giorni. Nelle ultime due partite giocate in casa, per altro di fila, è stato conquistato solo 1 punto ed è stato segnato solo 1 gol, entrambe le cose contro il Como.

Nelle ultime sei giornate giocate a San Siro, i rossoneri hanno vinto solo due partite, contro Verona (3-0) e Lecce (1-0), mentre sono stati tre i pareggi, contro Sassuolo, Genoa e Como e una sconfitta, contro il Parma. A dimostrazione delle difficoltà riscontrate dal Milan in casa, la classifica stilata per i punti conquistati davanti ai propri tifosi recita Milan al 6° posto, con 25 punti su 39 disponibili. La differenza con le prestazioni in trasferta è evidente, con il posizionamento al 2° posto nella analoga classifica, con 29 punti conquistati su 39.