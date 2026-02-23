Ravezzani: “Corvi frana su Loftus-Cheek e lo abbatte, era rigore. Perchè il VAR non è intervenuto?”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato così Milan-Parma:

"Rimane l'amaro in bocca per la vicenda arbitrale, e gli interventi del Var che hanno portato alla sconfitta. Ci sono state due situazioni su cui si può eccepire e su cui il Milan può fondare le sue proteste. La prima: quando il portiere Corvi piomba su Loftus-Cheek e lo tramortisce, siamo di fronte a qualcosa che in area di rigore generalmente viene penalizzata con calcio di rigore. Il var perchè non interviene? Domanda interessante. Ricordo che se avviene un contatto falloso anche con la palla lontana, viene data punizione o, se in area, calcio di rigore. Se andiamo a rivedere questa azione c'è un colpo di testa del difensore del Parma che mette la palla fuori area, c'è però Corvi che esce in maniera scomposta e abbatte Loftus-Cheek. In questo caso è curioso che i varisti non abbiano ritenuto doveroso andare a vedere se c'era un'imprudenza grave. Si dirà che anche Loftus cercava il pallone ma lui si è fermato mentre il portiere gli frana addosso. Qui dobbiamo onestamente parlare del fatto che si poteva dare calcio di rigore al Milan"