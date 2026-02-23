Milan: le condizioni di Loftus Cheek dopo l'intervento chirurgico

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - settimane out per Loftus Cheek. Lo comunica il Milan. Il centrocampista, nella giornata di ieri durante la partita contro il Parma, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. "Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo - spiega il Milan- dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso". (ANSA).