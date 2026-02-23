Milan: le condizioni di Loftus Cheek dopo l'intervento chirurgico
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 23 FEB - settimane out per Loftus Cheek. Lo comunica il Milan. Il centrocampista, nella giornata di ieri durante la partita contro il Parma, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. "Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo - spiega il Milan- dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso". (ANSA).
Pubblicità
News
Adani attacca: "Piccinini non ha preso in considerazione né comunicato il fallo di Troilo su Bartesaghi. E il VAR? Morto!"
MN - L'ex arbitro Carmagnini: "Ogni domenica ne succedono di ogni. Gli arbitri si stanno adeguando al livello del calcio italiano"
Pistocchi: "Ogni contatto deliberato sul portiere all’interno dell’area di porta andrebbe sempre sanzionato: l'arbitro aveva preso la decisione corretta"
Il Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diversodi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Pellegatti: "Ho scritto a Cesari e mi ha detto: 'Non c'è un fallo sul gol del Parma'. E io: 'Ah'. Lui ha continuato: 'Ce n'erano due'. Menomale che il Milan si è fatto sentire!"
4 Accesissima discussione sul Milan a Pressing! Ecco tutto il dibattito tra Trevisani, Sabatini, Pellegatti, Viviano e Tacchinardi
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
News
esclusiva mnESCLUSIVA MN - L'ex arbitro Carmagnini: "OFR di Piccinini per me non c'è. La classe arbitrale italiana sta veramente scadendo"
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com