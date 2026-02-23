Loftus rassicura: "Duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore allo staff medico, ai tifosi e ai miei compagni"

Tramite le sue stories Instagram Ruben Loftus-Cheek, che ieri sera ha subito un bruttissimo infortunio (frattura del processo alveolare della mascella), ha avvisato che l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito.

"È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together".

Questo il messaggio dell'inglese che, stando al comunicato del Milan, ha un tempo di recupero stimato in 8 settimane.