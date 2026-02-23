Adani attacca: "Piccinini non ha preso in considerazione né comunicato il fallo di Troilo su Bartesaghi. E il VAR? Morto!"
Nel corso del consueto appuntamento con "La Domenica Sportiva", l'ex calciatore Daniele Adani ha commentato il contestatissimo episodio che ha deciso Milan-Parma, ovvero il gol di Troilo viziato da un fallo dello stesso difensore ducale su Davide Bartesaghi:
"Il blocco di Valenti non è fallo, è una strategia. Ma se tu (Piccinini, ndr) che guardi con calma non vedi una cosa, ovvero un giocatore che salta sopra le spalle a un altro, ti dico 9 su 10 è fallo. E tu nemmeno non lo comunichi e non lo prendi in considerazione, cosa devo pensare del VAR? Che è morto pure il VAR".
