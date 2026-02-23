FOTO - Prima e dopo, Loftus mostra i risultati dell'operazione dopo il brutto infortunio
Tramite le sue stories Instagram Ruben Loftus-Cheek, che ieri sera ha subito un bruttissimo infortunio (frattura del processo alveolare della mascella), ha avvisato che l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito.
"È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together".
L'ingese ha poi mostrato anche delle foto per mostrare il prima ed il dopo.
IL COMUNICATO DEL MILAN
AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.
Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.
I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.
