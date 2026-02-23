Trevisani: "Il Milan sta facendo un campionato di buon livello, ma non migliora la qualità di gioco"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing sul Milan dopo il ko contro il Parma: "Il Milan sta facendo un campionato di buon livello, ma non migliora la qualità di gioco, non migliora l'esposizione. Carlo Pellegatti dice che contro il Milan basta mettersi lì con il blocco basso e il Milan fa fatica. Ho capito, però il Parma ha fatto il blocco basso con tante altre squadre. E tante squadre hanno battuto il Parma".

MILAN-PARMA (0-1): LA SINTESI

Risultato pesantissimo per Allegri e la sua banda, nell'ottica di provare a contendere ancora lo Scudetto all'Inter. Il gol decisivo del match è stato segnato dal difensore argentino Troilo a fine match. Il racconto della partita. Allegri schiera per l'occasione Bartesaghi braccetto al posto di Pavlovic, nel riscaldamento la difesa rossonera perde anche Gabbia, rimpiazzato da De Winter. La grande novità dell'ingresso in campo riguarda la divisa del Milan, la quarta con toni e fantasie differenti di rosso e nero. Dopo una decina di minuti dall'inizio del match, invece, arrivano le brutte notizie per Allegri (squalificato e sostituito da Landucci in panchina), con un altro infortunio: Loftus-Cheek si scontra con Corvi e deve lasciare il campo con tanto di collare, portato fuori in barella. San Siro applaude, entra Jashari. Quindi, dopo un avvio in cui era stato il Parma a sfiorare il gol del vantaggio, con il solito Pellegrino sul quale era stato decisivo a sporcare Bartesaghi, è di fatto un monologo Milan. Leao tenta di accendersi e impegna Corvi con un colpo di testa, anche se è il compagno di reparto Pulisic a lungo il più pericoloso. Tra tentativi di poco fuori misura o troppo poco insidiosi per insaccarsi, però, non cambia gli esiti sul tabellino. A fine primo tempo punteggio ancora sullo 0-0. Nessuno dei due allenatori cambia per il rientro dall'intervallo, in campo gli stessi 22 protagonisti che hanno concluso il primo tempo. Il copione del match è lo stesso visto in precedenza: il Milan fa la partita in cerca del colpo, il Parma attende. Scavallata l'ora di gioco, Leao fa tremare il palo di Corvi con una conclusione al volo su invito di Rabiot. Più passano i minuti e più il Parma arretra il baricentro, arroccandosi nella propria area di rigore a difesa di Corvi con il chiaro piano di ostruire ancor di più gli spazi per le trame d'attacco del Milan. All'80' un episodio che potrebbe far discutere: Troilo di testa porterebbe i ducali avanti, se non fosse per una carica su Maignan vista dall'arbitro Piccinini. Il VAR chiede al direttore di gara di rivedere e, dopo un'infinita review, quest'ultimo corregge, assegnando lo 0-1 al Parma. Il gol è pesantissimo, Landucci su input di Allegri ribalta il Milan mettendolo a quattro dietro e aggiungendo attaccanti alla ricetta. Non basta però per rimediare, al triplice fischio dell'arbitro esulta il Parma, ma soprattutto l'Inter, ora a +10. Finisce la serie positiva del Milan, che andava avanti da agosto.