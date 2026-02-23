MN - Gli esami hanno escluso lesioni per Matteo Gabbia

In seguito agli esami conseguiti in data odierna apprende la redazione di MilanNews.it che sono state escluse lesioni per Matteo Gabbia. Il difensore centrale, che ieri sera sarebbe dovuto partire titolare contro il Parma, durante il riscaldamento ha accusato dei fastidi e di comune accordo con lo staff medico ha scelto di non rischiare e non giocare: al suo posto è sceso in campo Koni De Winter.

Ora Gabbia verrà tenuto comunque sotto osservazione e le sue condizioni verranno valutate con cura per non affrettare il rientro.

di Pietro Mazzara.