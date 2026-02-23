Pasotto: "C'è una unica, magrissima consolazione per il Milan che cade fragorosamente in casa col Parma"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Milan-Parma: "E’ iniziata con un -10 e un +8, e così si è conclusa. L’Inter è rimasta lassù, ormai irraggiungibile dieci piani più sopra, ma quanto meno la Juve, quinta, non ha rosicchiato punti restando otto gradini sotto. E’ questa l’unica, magrissima consolazione per un Milan che cade fragorosamente in casa col Parma dopo ventiquattro risultati utili di fila e diciannove partite consecutive in cui aveva sempre segnato. Dominare le partite non è garanzia di vittoria. Le già residue speranze di proseguire a infastidire l’Inter si asciugano evidentemente qui, mentre le sconfitte di Napoli e Juve aiutano a lenire parzialmente il dolore per questo ko.

Meglio che il Diavolo non si fermi troppo a pensare quanto tre punti avrebbero messo in cassaforte la zona Champions. Di certo, l’addio rossonero alle ambizioni scudetto si manifesta con una certa coerenza: il Milan ha smarrito per strada la lotta per il titolo proprio a causa dei punti persi con le squadre della parte destra della classifica. Cuesta ha strappato quattro punti ad Allegri in due partite, aggiudicandosi la sfida generazionale. E c’è anche un problema San Siro per il Milan: nelle ultime sei uscite casalinghe sono arrivate solo due vittorie".