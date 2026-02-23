Il Real Madrid perde in casa dell'Osasuna e il Barcellona ne approfitta per riportarsi a -1
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il Barcellona torna in vetta alla Liga. I blaugrana battono 3-0 il Levante e, approfittando della sconfitta di ieri del Real Madrid in casa dell'Osasuna, superano i blancos in vetta. Il Barca ha ora 61 punti, 1 in più dei madrileni. Decisivi per la squadra di Hansi Flick i gol di Bernal, De Jong e Fermín. (ANSA).
