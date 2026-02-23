L'Inter Miami di Messi ko nella prima del campionato nordamericano

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il Los Angeles FC ha lanciato un messaggio nella giornata di apertura della stagione MLS sconfiggendo per 3-0 l'Inter Miami di Lionel Messi, campione in carica del campionato nordamericano di calcio. Son Heung-min ha avuto la meglio su Messi nella sfida tra superstar della Major League Soccer, in una partita disputata nello spettacolare Memorial Coliseum (77.000 posti) per soddisfare l'eccezionale domanda di biglietti. La partita ha registrato il secondo più alto numero di spettatori nella storia della MLS. Il sudcoreano, già molto apprezzato a Los Angeles all'inizio della sua prima stagione completa, ha fornito un assist a David Martinez (38') nel primo tempo, prima che Denis Bouanga (73') e Nathan Ordaz (94') suggellassero la vittoria.

Messi, che ha avuto poche opportunità di allenarsi da quando si è infortunato al tendine d'Achille in un'amichevole di due settimane fa, é apparso fuori forma. La stella argentina ha perso palla diverse volte. Intorno all'ora di gioco si è scontrato con Ryan Porteous ed è rimasto a terra per circa un minuto, per poi rialzarsi. (ANSA).