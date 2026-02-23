MN - Per Gabbia risentimento ai flessori della coscia destra. Escluse lesioni muscolo-tendinee

Apprende la redazione di MilanNews.it che durante il riscaldamento pre-gara di ieri, Matteo Gabbia ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. La risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso lesioni muscolo-tendinee.