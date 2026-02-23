Cuomo: “Marotta parla in Lega, Chiellini e Comolli in Tv, Manna grida ai microfoni. Il Milan non si capisce cosa fa. Manca Galliani!”

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews all'indomani di Milan-Parma: “Il tema arbitrale e la sua gestione comunicativa ha riportato a galla tutti i limiti del Milan. Allegri aveva dettato la strategia: stare zitti e non sprecare energie in polemiche. Qualcun altro in società ha pensato bene di far trapelare indiscrezioni in prima pagina pensando di fare voce grossa. In realtà hanno tutti reagito con una pernacchia. E mentre Chiellini e Comolli parlano alle tv, Marotta fa una conferenza in Lega e Manna grida ai microfoni, il Milan non si capisce cosa fa. Le immagini del gol del Parma sono lì da vedere, ma quel che rimane sono il vice allenatore e un leader dello spogliatoio, Gabbia, che non è il capitano e che non era neanche in campo, che fanno di tutto per sottolineare i propri errori e non quelli altrui.



Poi apri i giornali e leggi dell’irritazione di un club che si sente penalizzato. Le lotte scudetto si giocano anche qui, ma al Milan manca tremendamente un Adriano Galliani. Se il club si sente penalizzato, parla: non facendo trapelare, non chiedendo di far emergere, ma mettendoci la faccia con il suo amministratore delegato. Altrimenti, giustamente, non gli crede nessuno”