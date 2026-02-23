Debutto bruttissimo per Tudor al Tottenham. Gli Spurs perdono male in casa il derby con l'Arsenal
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - L'Arsenal ha superato 4-1 il Tottenham nel derby di Londra per la 27ª giornata di Premier League e si riporta così a +5 sul Manchester City, seppure con una gara in più già giocata (i Gunners hanno anticipato il 31º turno). Arteta rovina, dunque, il debutto di Tudor sulla panchina degli Spurs, mentre il Liverpool supera 1-0 il Nottingham Forest al 97'. (ANSA).
