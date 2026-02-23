Ite campionato est. Ma altro che 'andate in pace': anche ieri polemiche! La reazione del Milan

Ite campionato est. Con buonissima probabilità, il campionato di Serie A si è chiuso ieri sera. Quantomeno per la lotta Scudetto. L'Inter, infatti, ha battuto il Lecce ed ha allungato a +10 sul Milan dopo che i rossoneri sono stati sconfitti per 0-1 dal Parma a San Siro. Con dodici partite e 36 punti ancora a disposizione e con il derby da giocare tra due settimane, le speranze di rimonta sono ridotte a meno del lumicino.

E, infatti, Marco Landucci, vice dello squalificato Allegri, nel post partita ha ricordato quale fosse l'obiettivo stagionale dei rossoneri: "Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. La palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo. La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League". Per la Champions, invece, il Milan è in pienissima corsa.Anche ieri, però, ci sono state polemiche arbitrali. Il Milan, pubblicamente, non ha rilasciato dichiarazioni contrarie all'operato del Var, ma l'irritazione dei calciatori per la convalida del gol di Troilo era palese, soprattutto dopo il post pubblicato da Leao; sui propri profili social, infatti, il numero 10 del Milan ha postato in maniera polemica l'immagine del contatto Bartesaghi-Troilo, aggiungendo poi una seconda storia ricordando quello tra Loftus-Cheek e un difensore del Sassuolo che portò all'annullamento del gol di Pulisic. Riguardando l'episodio, il blocco di Valenti è tutt'altro che disinteressato: più volte cerca infatti con la coda dell'occhio Maignan per vedere dov'è e ostacolarlo. Il difensore del Parma non è fermo, ma aspetta il contatto con il portiere francese per impedendogli di fare qualsiasi cosa, in primis di tentare un'eventuale uscita. Ma se proprio si vuole ritenere questo episodio come dubbio, dov'è il chiaro ed evidente errore, cioè la prima "regola" che dovrebbe portare all'intervento del VAR? La revisione di Piccinini dura quasi due minuti (da 81.26 a 83.19), un tempo che fa pensare a tutto tranne che al fatto che l'arbitro si sia trovato davanti ad un suo chiaro ed evidente errore. L'unica cosa di evidente di questo episodio è stato il blocco di Valenti che ha portato al gol di Troilo, una rete che non doveva essere convalidata. Ite campionato est sì, ma non ce ne si va certo in pace. E i calciatori del Milan non erano certo felici dopo ieri: per la sconfitta sicuramente, ma anche per i trattamenti arbitrali.