Secondo Gasperini, la corsa per la qualificazione in Champions League si deciderà solo a fine stagione

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Champions? Domenica sarà una partita molto importante contro la Juventus, vincerla sarebbe un grnade passo avanti. Per quella che è la mia esperienza però il quarto posto lo guadagni alle ultiime giornate. Sarà una battaglia e non penso si risolva prima". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a DAZN dopo la vittoria della Roma per 3-0 contro la Cremonese. "Abbiamo faticato il primo tempo, è indubbio. Non riuscivamo a esser pericolosi, poi abbiamo cambiato un pochino, avvicinando Cristante a Malen e aumentando la pressione", ha aggiunto parlando della prestazione di questa sera.

Mentre a chi gli chiede se si aspettava una prima stagione così nella Capitale ha risposto:"Me lo auguravo di cominciare così bene a Roma, è chiaro che parti sempre con i migliori propositi. Ma ho iniziato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione dei ragazzi ai primi allenamenti. Ero convinto che avremmo fatto bene, magari non così tanto. Lo spirito però è quello di un gruppo che vuole crescere ancora. Mi sto accorgendo che anche i giovani stanno venendo fuori bene e anche questa è una bella soddisfazione". (ANSA).