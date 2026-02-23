Ramazzotti: "La chiamata garbata fatta dal Milan all’Aia non è servita. Anzi, l’effetto è stato opposto. Ieri sera rabbia dei dirigenti"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui malumori del Milan per gli arbitraggi dopo il ko casalingo contro il Parma: "La chiamata garbata fatta dal Milan all’Aia non è servita. Anzi, l’effetto è stato... opposto a quello sperato. Se contro il Como, il Diavolo aveva lasciato San Siro amareggiato per il brutto fallo di Van der Brempt su Pavlovic (nessun cartellino per il difensore lariano, il serbo costretto alla sostituzione) e per la mancata espulsione di Fabregas per la trattenuta a Saelemaekers (rosso ad Allegri per essere uscito dalla sua area tecnica), ieri sera la rabbia dei dirigenti di via Aldo Rossi era ancora maggiore.

Nessuna dichiarazione di fronte a microfoni e taccuini, ma un fastidio evidente. Come quello di tutti i tifosi del Diavolo. L’episodio più clamoroso è giudicato il rigore non dato da Piccinini per l’uscita con i pugni di Corvi che ha colpito in pieno Loftus Cheek, inseritosi in area sul cross di Saelemaekers: il portiere del Parma non ha preso il pallone, allontanato di testa da Valeri - fanno notare dal Milan -, ma solo l’avversario provocandogli un danno evidente. Tanto è vero che l’inglese è stato costretto alla sostituzione e stamani verrà operato".