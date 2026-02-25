Capello avverte il Milan: "Il sogno scudetto era un’utopia, adesso deve stare attento a chi sta dietro"

vedi letture

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del Milan: "La sconfitta con il Parma ci ha detto che il sogno scudetto era un’utopia, adesso il Milan deve stare attento a chi sta dietro. E' ancora lunga, ci sono dodici giornate davanti e molti scontri diretti che possono fare la differenza.

Milan favorito per la corsa Champions? Vero, però spesso si distrae contro le piccole. Io credo che il Milan abbia speso comunque tanto a livello mentale per cercare di restare attaccato all’Inter e ora c’è il pericolo di subire il contraccolpo nella testa. In più, ha due difetti evidenti: mancano un difensore di grande livello e un centravanti da schierare titolare, visto che Allegri usa Füllkrug solo a partita in corso. Calendario tosto? Non credo sia un problema di calendario. Il campionato del Milan ci ha raccontato fin qui una squadra che fatica di più con le piccole che con le grandi. Un andamento imprevedibile, quasi pazzarello".