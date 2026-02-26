Eranio: "Leao giocatore difficile da collocare. E' stato bravo Allegri a..."

Eranio: "Leao giocatore difficile da collocare. E' stato bravo Allegri a..."
Oggi alle 16:40
di Enrico Ferrazzi

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così del momento del Milan di Allegri

Su Cremonese-Milan: "Si gioca dopo una gara sfortunata al di là delle polemiche del gol preso. Loftus-Cheek è una brutta perdita perchè nelle ultime partite era stato uno dei più decisivi". 

Su Leao centravanti: "Ha grandi qualità ma è un anarchico, è difficile quindi da collocare. Allegri è stato intelligente a metterlo in una posizione in cui potesse rendere di più pur non correndo senza palla. Nel calcio moderno tutti devono correre se vuoi supplire a certe mancanze. In questo momento, forse cambiare modulo, senza stravolgere tutto, potrebbe essere un'idea".