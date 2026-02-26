Eranio: "Leao giocatore difficile da collocare. E' stato bravo Allegri a..."
Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così del momento del Milan di Allegri:
Su Cremonese-Milan: "Si gioca dopo una gara sfortunata al di là delle polemiche del gol preso. Loftus-Cheek è una brutta perdita perchè nelle ultime partite era stato uno dei più decisivi".
Su Leao centravanti: "Ha grandi qualità ma è un anarchico, è difficile quindi da collocare. Allegri è stato intelligente a metterlo in una posizione in cui potesse rendere di più pur non correndo senza palla. Nel calcio moderno tutti devono correre se vuoi supplire a certe mancanze. In questo momento, forse cambiare modulo, senza stravolgere tutto, potrebbe essere un'idea".
