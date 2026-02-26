Eranio racconta: "Che rimpianto non aver vinto la Champions nel 1993"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così del suo Milan allenato da Fabio Capello:

Sull'imbattibilità persa dal suo Milan contro il Parma nel 1993: "La nostra è finita dopo una partita dominata. Evidentemente doveva andare così, per quello che si è visto in campo meritavamo noi vincere. Dopo quella sconfitta Capello cambiò un po' il modo di allenare perchè diceva che non eravamo più concentrati sul campo. In realtà non era così, abbiamo sempre lavorato al massimo. Nel calcio la scienza esatta non esiste e ci sono delle sfumature che possono cambiare le cose. Per fortuna poi siamo riusciti a vincere lo scudetto".

Sulla stagione 1992-1993: "Rimpianto Champions League? Il rimpianto è che avevamo asfaltato tutte le avversarie, ma poi abbiamo perso la finale. In quella partita forse Capello ha puntato più sui nomi che sui giocatori più in forma".

Sul Milan di Capello: "Il mio impatto in quella squadra fu importante, ero spesso titolare e uno dei più in forma. Poi Van Basten decise di operarsi, e da lì cambiò anche il mio percorso perchè iniziai ad alternarmi con Gullit. E' stato comunque un onore alternami con un giocatore immenso come lui".