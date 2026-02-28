Milan, Paolo Maldini regala la sua maglia a Gerard Martin del Barça
Gerard Martin, difensore classe 2002 del Barcellona, ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare Paolo Maldini che gli ha inviato una sua maglia numero 3 del Milan. Il giocatore spagnolo non ha mai nascosto di aver da sempre l'ex capitano rossonero come idolo, tanto che i compagni di squadra lo chiamano "Gerard Maldini".
