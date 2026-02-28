Milan, Paolo Maldini regala la sua maglia a Gerard Martin del Barça

vedi letture

Gerard Martin, difensore classe 2002 del Barcellona, ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare Paolo Maldini che gli ha inviato una sua maglia numero 3 del Milan. Il giocatore spagnolo non ha mai nascosto di aver da sempre l'ex capitano rossonero come idolo, tanto che i compagni di squadra lo chiamano "Gerard Maldini".