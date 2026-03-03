Albertini verso il derby: "Scudetto? Per il Milan è l'ultima chiamata, anche se non credo che possa riaprire il campionato"

In vista del derby di domenica, l'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha dichiarato in merito alle chance scudetto del Milan: "Beh, è l’ultima chiamata. Se l’Inter vincerà domenica, potrà cominciare già a cucirsi lo scudetto sul petto e preparare i festeggiamenti. Per questo credo che la partita sia molto più importante per il Milan che per la squadra di Chivu.

Campionato riaperto se vince il Milan? Per me no, perché sette punti da recuperare sarebbero comunque tanti, specialmente con questa Inter che viaggia a mille in Serie A. Però, ecco, i nerazzurri dovrebbero poi stare attenti a non fare scivoloni. E nel calcio mai dire mai: io ho vinto uno scudetto da -7 a sette giornate dalla fine nel 1998-99, rimontando su di una grande Lazio. Noi le vincemmo tutte, loro ne persero due di fila con Roma e Juventus, e poi alla penultima giornata facemmo il sorpasso decisivo".