Corsa scudetto, Allegretti: "Se il Milan vincesse il derby, terrebbe accesa una fiammella. Ma i punti di distacco sono tanti..."

Corsa scudetto, Allegretti: "Se il Milan vincesse il derby, terrebbe accesa una fiammella. Ma i punti di distacco sono tanti..."MilanNews.it
Oggi alle 19:10Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Riccardo Allegretti, ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha parlato così a TMW Radio del derby di domenica tra Milan e Inter

Chiudiamo con la Serie A: il Derby può riaprire il discorso Scudetto?
"Se il Milan vincesse, terrebbe accesa una fiammella. Ma parliamoci chiaro: 10 punti di distacco sono tanti. L'Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincerle tutte. Tutto può succedere, ma se il Milan non vince il derby, credo che il discorso si possa considerare chiuso".

Questo il programma della 28^ giornata di Serie A

Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45

Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00

Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00

Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45

Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30

Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00

Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00

Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00

Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45

Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45