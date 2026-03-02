Corsa scudetto, Allegretti: "Se il Milan vincesse il derby, terrebbe accesa una fiammella. Ma i punti di distacco sono tanti..."
Riccardo Allegretti, ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha parlato così a TMW Radio del derby di domenica tra Milan e Inter:
Chiudiamo con la Serie A: il Derby può riaprire il discorso Scudetto?
"Se il Milan vincesse, terrebbe accesa una fiammella. Ma parliamoci chiaro: 10 punti di distacco sono tanti. L'Inter dovrebbe perderne tre e il Milan vincerle tutte. Tutto può succedere, ma se il Milan non vince il derby, credo che il discorso si possa considerare chiuso".
Questo il programma della 28^ giornata di Serie A:
Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45
Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00
Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00
Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45
Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30
Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00
Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00
Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00
Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45
Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45
