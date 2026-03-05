Vieri: "Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti"

In vista di Milan-Inter di domenica, il doppio ex Christian Vieri ha parlato così a Repubblica: "L’Inter ha dieci punti di vantaggio, partiamo da qui. Ha ottenuto una grande vittoria contro il Genoa dopo l’uscita dalla Champions, e non era facile. Il Milan ha vinto a Cremona e sta facendo una stagione incredibile. Quello di Max è un lavoro straordinario, bisogna dirgli bravo: ha riportato il Milan in alto. L’Inter però ha un passo impressionante in campionato. Sono due squadre forti e il derby resta sempre una partita speciale: può succedere di tutto. Bisogna essere concentrati. L’Inter deve ricordarsi che il Milan l’ha battuta negli ultimi anni togliendole dei trofei. Serve una grande partita.

I due attacchi sono molto competitivi. L’Inter è messa molto bene, ha più giocatori che stanno facendo benissimo. Pio Esposito è esploso quest’anno, Bonny sta facendo bene. Il Milan ha preso un nuovo centravanti a gennaio, Füllkrug, che deve ancora trovare continuità, ma resta pericoloso. E Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti. È difficile da marcare, difficile da capire. Gli attaccanti decidono le partite e San Siro sarà strapieno: è bellissimo per il pubblico".