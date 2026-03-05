Capello verso il derby: "Ho sentito le parole di Leao, vorrei vederlo così grintoso e determinato anche in campo"

In vista del derby di Milano di domenica, Fabio Capello ha detto la sua sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "La partita di Como ci ha fornito una chiara indicazione: l’Inter stava già pensando, e molto, al derby di Milano di domenica. La semifinale di Coppa Italia è stata innegabilmente deludente, giocata a un ritmo lentissimo da parte di tutte e due le squadre, compreso lo stesso Como che mi è parso più focalizzato a qualificarsi per la Champions League piuttosto che a tentare la caccia alla Coppa Italia. Ne deduco che l’Inter è convinta che dopo questo derby - nel caso vincesse - potrebbe già cucirsi lo scudetto al petto: per questo ha tenuto a riposo alcuni giocatori importanti. Tra l’altro, in casa Inter sta rientrando gradualmente anche un giocatore importante come Dumfries, quindi il Milan dovrà stare molto attento agli esterni, vista anche l’incisività di Dimarco sulla fascia sinistra.

Ai nerazzurri manca Lautaro, è vero, però in attacco l’Inter ha già dimostrato di non avere problemi grazie ai giocatori che possono entrare e fare la loro parte offensivamente. L’aspetto più difficile per il Milan è l’emergenza tra i difensori, con Allegri che deve far fronte a infortuni come quelli di Bartesaghi e Gabbia: deve assolutamente sperare che non si faccia male nessun altro. In attacco mi immagino dall’inizio la coppia Pulisic e Leao e ho sentito il portoghese a parole molto grintoso e determinato: ecco, mi piacerebbe vederlo così determinato anche in campo, a mostrare con agonismo tutta la sua qualità, che è innegabile. Però molte volte finisce per assentarsi per alcuni tratti della partita e invece per lui è ora di questo salto importante".