Vieri è sincero: "Non mi aspettavo Allegri subito così decisivo"

Intervistato da Repubblica in vista del derby di Milano, l'ex attaccante di Milan e Inter Christian Vieri ha parlato così della squadra di Max Allegri: "Il Milan ha vinto a Cremona e sta facendo una stagione incredibile. Quello di Max è un lavoro straordinario, bisogna dirgli bravo: ha riportato il Milan in alto. Se me l'aspettavo subito così decisivo? No, sinceramente no, anche perché volevo vedere che giocatori avrebbe avuto.

Ha preso Rabiot, ha preso Modric, anche se ha quarant’anni. In Italia guardiamo sempre l’età, all’estero no: conta quanto sei forte. Modric ha giocato fino a quarant’anni al Real e nessuno diceva niente. È di una qualità incredibile, oggi potrebbe giocare ovunque e fare la differenza. Alcuni vizi li abbiamo solo qui".