Ambrosini elogia Allegri: "Max ha ridato un’anima al Milan"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così il lavoro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Max ha ridato un’anima al Milan, cominciando dalla solidità difensiva, che era la priorità. Per questo non credo ci si sposti dal 3-5-2. La missione di tornare in Champions è vicina...".
Ambrosini ha poi parlato anche di due giovani come Camarda e Pio Esposito che saranno il futuro dell'attacco di Milan e Inter: "Pio Esposito è un ragazzo serio e forte. Credo sia apprezzato da tutti perché trasmette la voglia di migliorare. Mi piace. I derby del futuro saranno un duello con Camarda? Andiamoci piano. Camarda ha tre anni inmeno di Pio, deve ancora fare uno step intermedio. Alla sua età, Esposito stava ancora in Primavera".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan