esclusiva mn Turci (DAZN): "Allegri ha portato rispetto e valori in spogliatoio. Leao? Dev'essere un giocatore libero"

Dopo il pareggio di Roma, il Milan di Massimiliano Allegri è atteso dal delicato test di Bologna, in programma martedì sera alle 20.45 al Dall'Ara. Di questo e molto altro ha parlato così il giornalista di DAZN, Tommaso Turci in esclusiva a MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Allegri la vera svolta per questo club?

"Sì, ha dato una sterzata importante, di forte impatto. Max è stato bravo nel portare di nuovo quel senso di famiglia, di rispetto e ordine, tutti elementi che nelle passati stagioni erano mancati lo sappiamo. Dico però che questa squadra può crescere ancora, ci sono degli step che il Milan può e deve fare".

Il prossimo step è lo scudetto?

"Difficile ancora, mancano tante partite. Sicuramente oggi è il Milan l'unico vero contendente per l'Inter, come recita la classifica infatti. Ovviamente tutto è basato anche sul percorso che farà l'Inter, che però ha la Champions e forse un calendario ostico. Dico però che il Milan sta lottando contro un avversario forte, l'Inter è migliore rispetto all'anno scorso..".

Con i campioni è tutto più facile giusto?

"Vero, e il Milan può contare su diversi giocatori top. Luka Modric ha portato tantissimo, ha dato un senso allo spogliatoio, un unione e appartenenza incredibile. Anche Rabiot è un grande giocatore, fondamentale. I meriti vanno anche ad Allegri e al suo staff, stanno facendo un lavoro importante".

Leao invece..

"Rafa è un giocatore di alta qualità e velocità, sono caratteristiche ben precise. E' un ragazzo che con un singolo episodio può farti vincere la partita, non ce ne sono tanti come lui in Italia. Credo però debba esser lasciato libero di esprimersi naturalmente, non per forza spalle alla porta per esempio".

Di Füllkrug invece sono tutti contenti

"E' un guerriero, serviva uno così al Milan. E' un giocatore che sa esaltarsi in situazioni forse banali, una corsa, uno scatto o un contrasto. Nel corso della sua carriera ha fatto anche tanta gavetta, è un elemento positivo per questo gruppo".

Un leader su tutti è Mike Maignan, e arriva anche il rinnovo..

"Sì, parli del capitano di questa squadra. Un giocatore che ormai veste rossonero da diversi anni, sa bene cosa significhi essere milanista. In questa stagione poi è tornato ai suoi livelli altissimi, ha portato punti e solidità alla squadra, e poi è un leader nato, fortissimo",